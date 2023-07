Calcio: Monza e Milan per sempre per il Trofeo Silvio Berlusconi, in campo l’8 agosto

Mentre i grandi club europei si sfideranno in giro per il mondo, in strapagate tournée estive asiatiche e americane, Monza e Milan guardano al passato, il loro passato, recente e affezionato. Le due società hanno trovato l’accordo per istituire il Trofeo Silvio Berlusconi che disputeranno ogni anno, una volta all’anno, in memoria dello storico patron e presidente.

Calcio: Monza e Milan per il Trofeo Silvio Berlusconi, alla vigilia dell’inizio ufficiale delle competizioni

La prima edizione è in programma all’U-Power Stadium l’8 agosto, poi si andrà avanti a stadi alternati, tutti gli anni. La data è proprio alla vigilia dell’inizio ufficiale delle competizioni, visto che la settimana successiva i biancorossi saranno impegnati in Coppa Italia e in quella dopo ancora comincerà la Serie A, a San Siro, con l’altra milanese, l’Inter.

«Questa iniziativa vuole onorare e mantenere vivo il ricordo del presidente Silvio Berlusconi, che ha scritto pagine indelebili della storia di entrambi i club», si legge nella nota della società di via Ragazzi del ’99.

Calcio: Silvio Berlusconi, il Milan e il Monza

Silvio Berlusconi è stato proprietario del Milan per 31 anni, dal 1986 al 2017, con un palmares di ben 29 trofei. Poi, il 28 settembre 2018, una nuova avventura: per sua volontà, il Gruppo Fininvest ha acquisito la società calcistica brianzola, all’epoca in Serie C. L’8 giugno 2020 il Monza è tornato ufficialmente in Serie B dopo 19 anni e il 29 maggio 2022 ha conquistato la prima storica promozione in Serie A, disputando una straordinaria stagione da miglior neopromossa dei cinque maggiori campionati europei. Le due squadre di cui era innamorato Silvio Berlusconi s’incontreranno per sempre in sua memoria.