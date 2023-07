Ac Monza, non solo Serie A: tutti i colpi del Settore giovanile

Se per la prima squadra gli acquisti sinora sono stati tre, la conferma di Izzo dal Torino, il prestito di Cittadini dall’Atalanta e l’ingaggio di Gagliardini svincolato dall’Inter, per il settore giovanile del Monza il nuovo responsabile Mauro Bianchessi è già oltre la doppia cifra.

Ac Monza, non solo Serie A: i nuovi giocatori delle giovanili

Negli ultimi giorni sono arrivati Buscema dal Modica (2009), Zanni dalla Casarea di Napoli (2009), Granata dai Blue Devils di Napoli (2009), Fardin dall’Alcione (2008, miglior realizzatore del campionato elite con 40 reti), Ciardi dal Campus Eur (2006), Troise dalla Lazio (2005), Nathan Fernandes dal Andrézieux Bouthéon (2005), Villa dall’Enotria (2008), Fumagalli dal Caravaggio (2007), Graziano dalla Fidelis Andria (2004).

Ac Monza Aldo Graziano Primavera

Rinforzi per tutte le squadre dell’agonistica, andando a prendere alcuni dei talenti più interessanti della zona e andando anche a lavorare con ragazzi in arrivo da tutta Italia. Un lavoro, quell’ex coordinatore di Lazio, Atalanta e Milan, subito visibile ed efficace per alzare il livello di tutto il settore giovanile.

Ac Monza, non solo Serie A: la Primavera

Naturalmente il fiore all’occhiello è la Primavera; la squadra ha raggiunto il massimo livello del calcio giovanile in Italia vincendo i playoff della scorsa stagione e dovrà confermarsi su standard più alti per competere anche nella categoria superiore.

Ac Monza, non solo Serie A: tutti gli allenatori delle giovanili

Definito anche l’assetto del parco allenatori: la nuova Primavera 1 sarà guidata da Alessandro Lupi, a scendere Ezequiel Carboni per l’Under17, Vito Lasalandra per l’U16 e Luca Morin per l’U15. Lasciando il settore agonistico, nell’attività di base gli allenatori saranno Cristian Zenoni (U14), Simone Di Luccio (U13), Angelo Sposato (U12), Michele Magni (U11), Giancarlo Volontieri (U10), Roberto Fumagalli (U9) e Andrea Biffi (U8). Nel femminile invece Paolo Monelli per l’Under19 (squadra che l’anno scorso ha vinto il campionato), Monica Iustoni per l’Under17 e Nicole Sangiorgio per l’Under15. La strada è tracciata, il percorso per tornare il grande settore giovanile del passato è ancora in salita, ma decisamente meno ripida.