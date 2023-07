Serie A, date e orari delle prime del Monza: esordio di sabato sera a San Siro

La settimana scorsa è stato sorteggiato il calendario della Serie A e a seguire sono diventati disponibili date e orari delle prime quattro giornate.

Serie A: sabato 19 agosto contro l’Inter a Milano

Il Monza comincerà sabato 19 agosto alle 20.45 a San Siro con l’Inter. Non l’inizio più semplice, subito con una delle favorite per lo scudetto, se non la numero 1 del ranking estivo del campionato. A quel punto i nerazzurri potrebbero aver già risolto per il ritorno di Lukaku, mentre lavorano già da tempo con il gruppo gli altri nuovi acquisti, Thuram e Frattesi. Per il centrocampista acquistato dal Sassuolo sarà già una partita dell’ex, visto che in biancorosso è stato grandissimo protagonista nel primo anno del ritorno in Serie B.

Nell’occasione potrebbe esserci nella rosa milanese anche Sensi, fresco dell’esperienza brianzola cominciata giusto dodici mesi fa. Di ex è ben fornito anche il Monza, basti pensare a Di Gregorio e Caldirola (in rete quasi due volte l’anno scorso contro l’Inter) e poi il recentissimo Gagliardini, arrivato da svincolato proprio dopo l’esperienza nerazzurra. Sicuramente invece non sarà della partita Izzo, squalificato per un turno.

Serie A: sabato 26 agosto alle 18.30 con l’Empoli

Per la seconda giornata la squadra di Palladino sarà impegnata con l’Empoli. Sul calendario partita più semplice, sul campo l’anno scorso tre punti lasciati agli azzurri in Toscana e tante difficoltà per superarli al ritorno. Si giocherà a Monza sabato 26 agosto alle 18.30.

Serie A: sabato 2 settembre alle 20.45 a Bergamo

Il terzo turno, l’ultimo prima della prima sosta per le nazionali, sarà a Bergamo, dove il Monza ha chiuso il torneo a giugno. Sabato 2 settembre alle 20.45 il secondo derby lombardo di un avvio di calendario in trasferta che sicuramente avrebbe potuto essere migliore.

Serie A: domenica 17 settembre alle 15 contro il Lecce

Subito dopo la sosta i biancorossi brianzoli torneranno all’U-Power Stadium per il duro scontro diretto con il Lecce. In questo caso, l’anno scorso un solo punto in due partite con i giallorossi salentini. Si gioca domenica 17 settembre alle 15.

Un calendario non semplice, ma che offre subito una doppia grande occasione con Empoli e Lecce per indirizzare la corsa salvezza.