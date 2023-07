Serie A: Ac Monza, amichevoli (anche in tv) e Notte Biancorossa a Ponte di Legno

Sono quattro le amichevoli che il Monza di Raffaele Palladino ha in programma durante il ritiro di Pontedilegno-Tonale e per i tifosi che non riusciranno a essere al Centro sportivo di Temù c’è una bella notizia: tre di queste saranno trasmesse in diretta su Sky Sport.

Serie A: Ac Monza, le avversarie in amichevole

Le avversarie sono Nuova Camunia, Real Vicenza, Giana Erminio e Vis Pesaro.

Serie A: Ac Monza, il programma e le dirette tv

Il programma dice che sabato 15 luglio alle 17 c’è Monza-Nuova Camunia, poi tutti alla Notte Biancorossa (ore 21) in piazza dove saranno svelate anche le maglie da gioco. Poi le tre che andranno anche in tv: Monza-Real Vicenza si gioca mercoledì 19 luglio alle 16.30, Monza-Giana Erminio è sabato 22 luglio alle 16.30, Monza-Vis Pesaro è domenica 23 luglio alle 16.