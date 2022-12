Allenamento a porte aperte per l’Ac Monza all’U-Power Stadium. L’appuntamento è per giovedì 15 dicembre alle 14 per un regalo un po’ anticipato per i tifosi biancorossi. E l’occasione per rivedere al lavoro Pablo Marì che mercoledì è tornato ad allenarsi sul campo, dopo l’accoltellamento di fine ottobre. Ha sostenuto parte della seduta coi compagni.

Ac Monza allenamento Pessina – foto Ac Monza

Serie A: allenamento a porte aperte per il Monza, poi la Motorola Cup con Under 9 e Monza Special

A seguire, le formazioni biancorosse Under 9 e Monza Special che avranno l’occasione di sfidare i calciatori della prima squadra, per la seconda edizione della “Motorola Cup”, un’iniziativa di Motorola, official sponsor di AC Monza, nata a sostegno dello sport e dei giovani, con l’obiettivo di spronarli a superare ogni tipologia di ostacolo nel raggiungimento dei propri sogni.

Gli Under 9, già vincitori del Christmas Talent Show, sono allenati dagli istruttori Matteo Bergomi e Francesco Tartaglia e hanno già dato dimostrazione di grande competitività in vari tornei. Torneranno in campo già il 7, 8 e 9 gennaio a Roma per il torneo Cristal Global Service Cup.