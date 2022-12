La festa di Natale dell’Ac Monza con brindisi e giovanili, Galliani: “Il 2022 l’anno migliore della storia”

Una grande giornata di festa per tutto l’Ac Monza, dai più giovani alla prima squadra. All’Arena di Monza il settore giovanile è stato protagonista della seconda edizione dell’Ac Monza Christmas Talent Show. Al termine dell’evento, per la prima squadra brindisi di Natale allo stadio con l’ad Adriano Galliani e tutti i dipendenti biancorossi. Assente giustificato il mister Raffaele Palladino impegnato a Coverciano.

La festa di Natale dell’Ac Monza: 15 formazioni giovanili per il Christmas Talent Show

All’Arena davanti all’amministratore delegato e a tutta la prima squadra biancorossa, che ha sfoggiato un Christmas jumper – il maglione di Natale – personalizzato, sono sfilate le 15 formazioni giovanili: 5 dell’agonistica, 3 femminili e 7 dell’attività di base e il Monza Special. Si sono sfidate in un gioco di precisione col pallone, in un vero e proprio talent show condotto dallo speaker di Radio 105 Mauro Dell’Olio.

Festa Natale Ac Monza

La festa di Natale dell’Ac Monza: premiata l’Under 9

A decretare la squadra vincitrice, il Monza Under 9, è stata la giuria speciale, composta dai calciatori Matteo Pessina, Andrea Petagna e Marlon, dal responsabile del settore giovanile Roberto Colacone e dal responsabile dell’attività di base Angelo Colombo.

La festa di Natale dell’Ac Monza, il discorso di Galliani

Adriano Galliani ha tenuto un discorso a tutti i ragazzi: “Il Monza è l’unico club di Serie A ad avere tutte le squadre giovanili che si allenano nel proprio centro sportivo, come vi avevo promesso un anno fa. Il 2022 è stato il migliore anno della nostra vita“.

La festa di Natale dell’Ac Monza, Matteo Pessina

Il capitano Matteo Pessina ha regalato il suo sogno ricordando come sia partito anche lui dal settore giovanile biancorosso, proprio come i ragazzi che oggi sognano di diventare calciatori del Monza, fino ad arrivare in Serie A e alla Nazionale. La grande foto di gruppo e lo scambio di auguri hanno chiuso la serata biancorossa.