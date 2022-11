Serie A, Monza: dimissioni di Filippo Antonelli, il ds delle promozioni

Filippo Antonelli non è più il direttore sportivo del Monza, ha rassegnato le dimissioni nel pomeriggio di mercoledì 30 novembre. Al suo posto la società ha promosso Michele Franco, ex calciatore, di ruolo difensore, visto anche in biancorosso con Cristian Brocchi allenatore, e fino a poche ore fa club manager.

Serie A, Monza: dimissioni di Filippo Antonelli, quattro promozioni dalla D alla A

Il diesse delle promozioni, lui ne ha vissute ben quattro, dalla Serie D in su ai tempi del presidente Nicola Colombo e di mister Marco Zaffaroni, lascia “dopo un cordiale colloquio” con l’amministratore delegato Adriano Galliani.

Antonelli era stato calciatore del Monza tra il 1996 ed il 1998. Una volta lasciata la professione, si era spostato giovanissimo dietro la scrivania, con una prima esperienza alla Pro Patria. Tramite conoscenti in comune si era presentato a Colombo per divenire nell’estate del 2015 il nuovo dirigente d’area sportiva della società rinata dalle ceneri del fallimento di poche settimane prima.

Serie A, Monza: dimissioni di Filippo Antonelli, spinse per Mota Carvalho e Carlos Augusto

Da uomo mercato è stato protagonista della costruzione della formazione che due anni più tardi tornò tra i professionisti vincendo anche lo scudetto dilettanti. Poi di quella che ben figurò in Serie C prima dell’acquisto da parte di Fininvest. In seguito ha collaborato con Galliani in tutte le successive campagne di rafforzamento, spingendo per colpi come Mota Carvalho e Carlos Augusto, ancora oggi pedine importanti per il Monza, sino all’ultima estate, quella del salto in Serie A.

Serie A, Monza: dimissioni di Filippo Antonelli, promosso Michele Franco

Da oggi il suo ruolo sarà ricoperto da Franco, che andrà a comporre il nuovo tridente biancorosso insieme ad Adriano Galliani e al direttore tecnico François Modesto, subito impegnato nella campagna invernale di gennaio.