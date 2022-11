Serie A: Brekalo, Gagliardini e Cheddira i nomi del mercato di gennaio del Calcio Monza

A quasi due mesi dall’apertura ufficiale del mercato, il Monza è tra le primissime società a muoversi per rinforzarsi. Sono diversi i nomi attualmente sul taccuino della dirigenza, quelli più noti di Josip Brekalo, trequartista croato visto l’anno scorso con sette reti al Torino prima di perdersi nel rientro dal prestito al Wolfsburg dove ha collezionato solo sei presenze e un assist in quest’inizio di stagione, e Roberto Gagliardini, centrocampista di esperienza e fisicità in uscita dall’Inter. Ma anche altre due suggestioni per il reparto avanzato.

Cheddira, ma anche Emanuel Vignato nella agenda biancorossa

Piace molto Walid Cheddira, del Bari, attualmente impegnato con la nazionale marocchina ai Mondiali in Qatar. Il suo inizio di stagione è stato strepitoso. Nato a Loreto nel 1998, 187 centimetri di potenza e agilità, con i galletti ha messo a segno 14 gol in 15 partite tra Serie B e Coppa Italia, una rete ogni 86 minuti. Numeri da far brillare gli occhi. La trattativa è difficile, perché c’è molta attenzione sul ragazzo, ma con il club di Luigi De Laurentiis i rapporti sono buoni e il Monza potrebbe offrire qualche gradita contropartita tecnica. L’altro è quello di Emanuel Vignato, fantasista del Bologna che potrebbe ricongiungersi con il più giovane fratello Samuel, in biancorosso ormai da qualche anno. Anche in questo caso contano gli incastri, per non affollare troppo la trequarti.

Palladino punta anche a sfoltire la rosa del Monza

La priorità per Palladino però è un’altra: «Una punta? No, penso che dovremo sfoltire la rosa. Parleremo sicuramente del mercato, ma non credo sia ancora il momento di pensaci, manca troppo. E poi ci sono tante cose buone fatte da questa squadra, un gruppo fantastico. Penso che meno cose si toccano meglio sia, perché si corre il rischio di fare danno e io non voglio fare danni. Se penso al mercato, penso a poche cose ma fatte bene. Sicuramente le uscite. Siamo in 35 e 35 giocatori sono troppi da gestire in gruppo, è molto difficoltoso».

I nomi del Monza sul mercato, smentita la partenza di Cragno

Chiaro. Anche perché ci sono giocatori fuori lista sin dall’inizio del campionato (Lamanna, Marrone, Siatounis, Scozzarella, Rigoni, Molina, Maric) ed altri per i quali probabilmente si sposerebbe meglio una nuova collazione, sempre in accordo con la società, per trovare magari maggiori minuti. È il caso ad esempio di Machin, che interessa al Palermo, tra le altre. Smentita invece la partenza di Cragno, sinora poco utilizzato. Poi ci sono anche Valoti e Barberis che potrebbero certamente fare le fortune di una qualsiasi squadra di vertice in Serie B.