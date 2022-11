Calcio, Pessina e l’Italia senza Mondiali: «Costruire un percorso per farvi essere orgogliosi»

Dal punto di vista puramente sportivo, per l’Italia il Mondiale al via domenica in Qatar è una grande occasione persa. Non solo non ci sarà, ma lo stesso giorno è chiamata in campo a Vienna in amichevole con l’Austria (ore 20.45). Il destino riservato a chi non si è qualificato. Lo sa bene il capitano del Monza Matteo Pessina, che in azzurro ha vinto Euro 2020 e agli azzurri ha mandato un messaggio.

Calcio, Pessina e l’Italia senza Mondiali: il messaggio su Instagram

«Sarà un giorno difficile per ogni italiano – ha scritto su Instagram – Non vogliamo nasconderci, non lo abbiamo mai fatto: volevamo e dovevamo essere al Mondiale, invece siamo a Vienna. Sarà proprio da domani che dovremo costruire un percorso che possa farvi essere ancora orgogliosi di noi. Attraverso le difficoltà, anche quando sembra finita, sempre @azzurri»