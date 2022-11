Calciomercato: c’è chi scommette su Cristiano Ronaldo al Monza

C’è chi scommette su Cristiano Ronaldo al Monza dopo la rottura con il Manchester United. Certo, è chi lo fa di professione, ma secondo Agipro anche la squadra brianzola potrebbe mettersi in coda per CR10 dopo Napoli, Inter e Milan.

«Lo United mi ha tradito», ha spiegato Cristiano Ronaldo, come promesso, il giorno dopo l’ultima di Premier League del suo Manchester prima della lunga sosta per il mondiale in Qatar.

Calciomercato: il portoghese si è messo sul mercato

Il portoghese ha detto addio al club e in pratica si è messo sul mercato. Mentre i betting analyst di Snai si sono messi al lavoro, non escludendo il ritorno in Italia dopo il frettoloso addio alla Juventus.

Calciomercato: Napoli, Inter e Milan. Ma anche Monza

Le ipotesi più accreditate sarebbero quelle che portano a Napoli, Inter e Milan: tutte a quota 15, al pari di Bayern Monaco e PSG. Più difficile un ritorno alla Juventus, che paga 23 volte la posta mentre un altro colpo della coppia Galliani-Berlusconi che lo porterebbe a sbarcare a Monza è un’impresa a 33.

Calciomercato: più probabile il passaggio al Chelsea

L’ipotesi più probabile, riporta Agipronews, è che il portoghese possa accasarsi al Chelsea, a quota 3, mentre leggermente più indietro c’è il romantico ritorno allo Sporting, il club che lo lanciò, a 5 volte la posta con lo sbarco in MLS a quota 8. Il ritorno in Spagna, invece, a una tra Real Madrid e Barcellona, si gioca a 25.