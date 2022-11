Serie A: la pausa Mondiale del Monza, alla ripresa Fiorentina e Inter

La vittoria con la Salernitana consente al Monza di approcciare la pausa forzata dal Mondiale con maggior serenità. Da quando è arrivato Palladino il passo dei biancorossi è da piena salvezza; la squadra ha vinto 4 delle ultime 5 gare casalinghe, privandosi dei tre punti in quella che oggi può essere tranquillamente vista con una serata “no” contro il Bologna ad Halloween. Attualmente i bagaj si trovano a quota 16, forse meritando qualche punticino in più, sicuramente non demeritando affatto quelli conquistati sul campo con bel gioco e forza di volontà. Rispetto alla zona salvezza, il Monza viaggia ad un sicuro +9.

Serie A: la pausa Mondiale del Monza, molti dei successi tra le mura amiche

Ovviamente non basta per festeggiare la permanenza in categoria, perché mancano ancora tantissime giornate al termine della stagione (la pausa arriva al 15esimo turno), ma si tratta comunque di un margine abbastanza rassicurante, specie se si considera che Sampdoria e Verona sono già state battute con sicurezza nei rispettivi scontri diretti, mentre la sfida con la Cremonese è in programma subito a gennaio. Palladino ha costruito molto del successo della squadra tra le mura amiche dell’U-Power Stadium. Non c’è una vera e propria motivazione, se non la pienezza dell’apporto dei tifosi che hanno regalato grande sostegno alla squadra anche nei momenti difficili in cui non vinceva una partita. Però sicuramente fuori casa, complice anche un calendario non proprio agevole, sono arrivati meno punti e su questo potrà sicuramente lavorare l’ex allenatore della Primavera.

Serie A: la pausa Mondiale del Monza, bene negli scontri diretti

Di questo Monza è piaciuta in ogni caso la capacità di affrontare gli scontri diretti con la giusta determinazione: i biancorossi hanno battuto tutte le squadre che si trovano attardate in classifica, alcune sono state anche superate in graduatoria proprio in occasione delle sfide faccia a faccia, e si sono tolti soddisfazioni importanti con la Juventus, prima storica vittoria in Serie A contro la Vecchia Signora che non a caso rappresenta la storia del calcio italiano, e con la Salernitana. Insomma, l’inerzia, l’emozione positiva, l’entusiasmo è tutto dalla parte di Palladino che potrà utilizzare le due settimane di ferie concesse al gruppo (in campo a Monzello il primo dicembre per l’allenamento della ripresa) per fissare qualche concetto nel programma di avvicinamento alla ripresa del campionato in calendario per il 4 gennaio a Firenze e poi l’8 in casa con l’Inter.