Serie A, Lazio-Monza LIVE 0-0: gol annullato a Petagna, reti inviolate dopo 65′ di gioco

⚪🔵 67′ Tocca al neo entrato Luka Romero con una conclusione velleitaria dalla distanza che termina sul fondo.

⚪🔵 66′ Traversone di Pedro dalla sinistra, dosato male e azione che sfuma.

🟨 63′ Ammonito Casale per eccesso di foga.

⚪🔵 62′ Punizione Lazio: calcia Cataldi che colpisce la barriera e palla in corner. Calcio d’angolo di Pedro a servire Milinkovic-Savic che cincischia. Può tirare un sospiro di sollievo la difesa brianzola.

🔄🔄 60′ Doppio cambio nella Lazio: al posto di Marcos Antonio e Vecino entrano Cataldi e Basic.

🔄🔄 58′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Donati e Machin entrano Marlon e Rovella.

⚪🔵 56′ Luka Romero serve Milinkovic-Savic che colpisce in scivolata, palla debole e centrale per la comoda presa di Di Gregorio.

📣 INIZIA LA RIPRESA ALL’OLIMPICO! Il calcio d’inizio questa volta è toccato ai padroni di casa.

🔄 46′ Cambio nella Lazio: entra Luka Romero al posto di Cancellieri.

⏳​ Finisce il primo tempo: reti inviolate all’Olimpico dopo la prima frazione di gioco. Partita abbottonata e divertente con il Monza che si è visto annullare un pregevole gol di tacco segnato da Petagna al 13′.

⚪🔵 47′ pt Punizione di Pedro dalla sinistra, respinge a dovere la difesa brianzola.

🟨 46′ pt Ammonito Donati per un fallo commesso su Pedro.

⚠️ Assegnati 2 minuti di recupero.

⚪🔵 43′ Torna a farsi vedere la squadra di Sarri con una bordata dal limite di Cancellieri che finisce alta.

⚪🔴 40′ Un tarantolato Ciurria sfugge a Marusic e consegna a Colpani, l’ex Atalanta serve Petagna che si destreggia e prova a calciare, tentativo stanato dalla difesa avversaria che lo limita. Rimessa dal fondo.

⚪🔴 38′ Azione in solitaria di Colpani che si accentra e tira col sinistro, fuori di un soffio.

⚪🔴 37′ Contropiede Monza: Ciurria serve al centro Machin che calcia di prima intenzione, palla che sorvola la traversa.

⚪🔵 36′ Triangolo che si chiude sull’asse Vecino-Felipe Anderson: il brasiliano restituisce la sfera all’uruguaiano che spedisce alto da buona posizione.

⚪🔴 33′ Colpani a destra per l’accorrente Ciurria che mette al centro, allontana in corner la difesa laziale. Da calcio d’angolo Ranocchia pesca Izzo ma la sua incornata non inquadra lo specchio della porta.

⚪🔵 30′ Corner di Pedro a imbeccare la capocciata di Cancellieri che da posizione ravvicinata non colpisce bene e palla a lato.

⚪🔵 30′ Sgroppata di Pedro sul versante sinistro e cross al centro, Carlos Augusto spazza la sfera in corner.

⚪🔴 29′ Monza che attacca dall’out di sinistra. Traversone sbilenco col sinistro di Machin che si spegne sul fondo.

🔄 27′ Cambio nella Lazio: entra Marusic al posto di Lazzari, out per infortunio.

⚠️ 26′ Gioco fermo, problema muscolare per Lazzari che probabilmente sarà sostituito. Movimento sulla panchina laziale.

⚪🔵 23′ Cross velenoso dalla sinistra di Pedro, non ci arriva Vecino in tuffo.

⚠️ Tiene bene il campo la compagine di Palladino: dopo qualche difficoltà iniziale, gli undici biancorossi stanno tenendo bene il campo arginando la fase offensiva dei padroni di casa.

⚠️ ATTENZIONE, TUTTO FERMO. RETE ANNULLATA DAL VAR: nell’azione del gol Petagna è in leggera posizione di offside. Si rimane sullo 0-0, nonostante lo splendido gesto tecnico del centravanti triestino classe ’95.

⚪🔴 13′ MONZA IN VANTAGGIO!!! Ciurria serve Colpani che mette in mezzo per Petagna che insacca di giustezza con un favoloso colpo di tacco. Biancorossi avanti all’Olimpico di Roma.

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOLLL!!! HA SEGNATO IL MONZA ⚽️⚽️⚽️

⚪🔴 10′ Prima azione di marca biancorossa: azione in verticale finalizzata da Colpani che colpisce da fuori area con una staffilata radente da fuori area; Provedel non corre pericoli e devia in corner.

⚪🔵 4′ I biancocelesti dettano legge in questi primi minuti di gioco, bordata da fuori area di Milinkovic-Savic col sinistro che termina sopra la traversa.

⚪🔵 3′ Prova a farsi vedere la Lazio con Felipe Anderson che tenta la conclusione da posizione defilata, palla rimpallata sul brasiliano e palla sul fondo.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’OLIMPICO DI ROMA!

⏳ Squadre a centrocampo per l’inizio del match. Il calcio d’inizio lo batterà il Monza.

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Alberto Santoro della sezione di Messina. Gli assistenti sono Mastrodonato e Mokhtar; il quarto uomo: Maresca. VAR: Banti, AVAR: Chiffi.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Per la 14^ giornata di Serie A i brianzoli di mister Palladino fanno visita all’Olimpico di Roma per affrontare la Lazio guidata da Sarri. Calcio d’inizio alle ore 20:45.

Le formazioni ufficiali

⚪🔵 LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Luis Alberto, Kamenovic, Immobile, Romero, Radu, Cataldi, Gila Fuentes, Bertini, Marusic, Basic. All. Maurizio Sarri.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Izzo, Caldirola; Ciurria, Ranocchia, Pessina, Carlos Augusto; Colpani; Machin; Petagna. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Marlon, Rovella, Barberis, Gytkjaer, Valoti, Caprari, Birindelli, Ferrarini, Antov, Bondo, Carboni, D’Alessandro, Vignato. All. Raffaele Palladino.