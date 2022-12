Calcio, sconfitta di misura per il Monza nell’amichevole contro il Lugano

Sconfitta di misura per il Monza di Palladino alla prima amichevole di quelle previste nel periodo di sosta per i Mondiali prima del ritorno in campo, a gennaio, per la ripresa del campionato di serie A. I biancorossi hanno perso 1-0 allo stadio Cornaredo di Lugano.

Lugano a segno con Bottani, palo di Gytkjaer, il 22 il Lione

La marcatura, con un destro al volo da fuori area, è stata di Mattia Bottani al 35′ del primo tempo, sugli sviluppi di un corner dopo che in precedenza Zan Celar, ex Roma, aveva sbagliato un penalty parato dal portiere dei brianzoli, Alessandro Sorrentino. Nel primo tempo occasioni per il Monza con Filippo Ranocchia e Matteo Pessina. Nel secondo tempo ancora occasioni per Mattia Valoti, Carlos Augusto e Warren Bondo e clamoroso palo di Christian Gytkjaer. Il prossimo impegno sarà contro il Lione il 22 dicembre.