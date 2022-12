Calcio Serie A: l’ex tecnico biancorosso Zaffaroni approda all’Hellas Verona

Marco Zaffaroni, il mister della promozione in Serie C del Monza, è stato annunciato come allenatore della prima squadra dell’Hellas Verona, dal momento che è scaduta la deroga a Salvatore Bocchetti per l’assenza dell’abilitazione Uefa Pro necessaria ad allenare in Serie A.

Calcio Serie A: l’ex tecnico biancorosso e la nuova sfida

L’ex tecnico biancorosso dovrà affiancare Bocchetti per tentare di risalire la classifica e salvare la squadra gialloblu dalla retrocessione. Zaffaron si è detto orgoglioso e pronto ad affrontare questa nuova sfida.