Ac Monza, il video di Natale 2022: parola d’ordine, “biancorosso”

“Biancorosso è il colore del mio cuor, del mio cuor“. Lo canta la curva del Monza per giurare amore alla squadra durante le partite. Ed è il claim del video di Natale 2022 della società, il primo in Serie A. C’è Babbo Natale nello spogliatoio dell’U-Power Stadium: ha la maglia ufficiale sotto la giubba, sta finendo di prepararsi, calza gli stivoloni. Ma manca qualcosa: manca il cappello. Cerca allora nel sacco dei regali: ne estrae uno bianconero ma non va bene. Poi rossonero, rossoblu e altri di svariati colori. Fino a quello giusto: biancorosso. Perché “Biancorosso è il colore del Natale!“.

Ac Monza, il video di Natale 2022