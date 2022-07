Calciomercato: Berlusconi-Galliani, anche i bookie scaldano la pista Suarez al Monza

Il binomio Berlusconi-Galliani piace sempre e anche al Monza scatena le penne. Da diverse ore è calda la pista Luis Suarez verso la Brianza: l’amministratore delegato domenica, a margine della prima amichevole giocata a Bellinzona (0-0), ha detto che “sul contatto più o meno avuto con Suarez non confermo e non smentisco. Prenderemo un attaccante, forse due” e mister Stroppa nello stesso contesto l’ha definito fantacalcio perché “leggo i giornali come voi”. Prima di aggiungere che “chiunque arriverà aiuterà chi c’è già a crescere per la categoria”.

Calciomercato: “Trattativa difficile ma non impossibile” secondo gli esperti Sisal

La pista del bomber 35enne svincolato dall’Atletico Madrid però scalda i bookmakers che ci credono. “Una trattativa difficile ma non impossibile per gli esperti Sisal, con l’arrivo del “Pistolero” al Monza che vale 12 volte la posta” dice l’agenzia specializzata Agipronews. Da battere c’è la concorrenza dell’Aston Villa di mister Gerrard, ex compagno di squadra al Liverpool, e un tris di squadre formato da River Plate, Ajax e Barcellona. Alla stessa quota del Monza c’è il Paris Saint Germain.