Ac Monza: Pessina subito in campo nell’amichevole con Bellinzona

Matteo Pessina in campo dal primo minuto nell’amichevole contro Bellinzona che l’Ac Monza gioca domenica 10 luglio a partire dalle 18. Lo si legge nella formazione diffusa a pochi minuti dall’inizio della partita dalla società biancorossa e dall’allenatore Giovanni Stroppa, nel primo impegno in campo dopo la promozione in Serie A. La diretta su SportItalia in streaming.

Bellinzona-Monza: l’undici con Matteo Pessina

Il nuovo capitano del Monza Pessina scenda in campo con la fascia a pochi giorni dalla firma del contratto. Con lui il portiere Michele Di Gregorio, uno dei protagonisti della stagione della promozione, poi Mario Sampirisi, Luca Marrone e un altro nuovo acquisto di peso, Andrea Ranocchia. Il brianzolissimo e amato dalla curva Luca Caldirola, quindi Andrea Barberis e Marco D’Alessandro. Poi appunto Pessina e Mattia Valoti, quindi Patrick Ciurria e Christian Gytkjaer per restare tra i campioni della scorsa stagione.