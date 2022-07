Calcio: Bellinzona-Monza in diretta tv

Esclusiva Sportitalia per Bellinzona-Monza, prima amichevole dei biancorossi in preparazione alla stagione in Serie A. La diretta tv è in programma domenica 10 luglio alle 18, biancorossi in campo allo stadio Comunale di Bellinzona.

Calcio: quattro amichevoli al Monzello

Il Monza giocherà anche quattro amichevoli a Monzello: col Piacenza mercoledì 20 luglio alle 17.30, col Renate lunedì 25 luglio alle 17.30, con il Novara sabato 30 luglio alle 17.30, con San Giuliano City domenica 31 luglio alle 17.30. Sarà comunicato se e come saranno visibili.