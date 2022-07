Monza in Serie A: abbonamenti in curva sud già esauriti

È ufficialmente febbre da Monza: alla prima data utile per la vendita libera degli abbonamenti, dopo i giorni concessi alle prelazioni per vecchi abbonati e soci dei vari club dei tifosi, la curva sud è già completamente esaurita. Si preannuncia una stagione da pienone per la prima storica apparizione dei biancorossi brianzoli in Serie A.

Monza: nel primo giorno di vendita libera la corsa per il settore più popolare dello stadio è stata bruciante

Complice anche un mercato in fermento e i costi assolutamente abbordabili per la curva (250 euro per 20 partite), la corsa all’abbonamento per il settore più popolare dello stadio è stata bruciante e si è chiusa già nella mattinata di venerdì 30 giugno, la prima riservata alla vendita libera. Ovviamente rimangono posti liberi in abbonamento in tribuna ovest, anche per via di un costo molto meno accessibile (1400 euro per venti partite), e sempre in tribuna ovest si potranno acquistare i biglietti delle singole gare che costeranno 200 euro per i match di cartello (Milan, Inter, Juventus, Napoli e Roma) e 100 euro per tutte le altre.

Monza: 9.999 posti all’U-Power Stadium, saranno 16mila al termine dei lavori alla tribuna est

Queste sono attualmente le disponibilità per l’attuale capienza dell’U-Power Stadium, fissata a 9.999 posti compresi quelli riservati agli ospiti, in attesa del completamento dei lavori alla tribuna est. Una volta ultimato il settore dei Distinti (che sarà diviso in parte coperta e parte scoperta), è lecito aspettarsi una riapertura dei termini per abbonarsi alle rimanenti partite della stagione, a prezzi inferiori a quelli della tribuna principale.

Completato il cantiere ad oggi in pieno corso, l’arena del Monza in Serie A toccherà la capienza di circa 16mila posti. Secondo quanto diffuso, i lavori dovrebbero essere ultimati entro la parte iniziale della stagione.