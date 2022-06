Serie A: Monza-Torino il 13 agosto alle 20.45, date e orario delle prime cinque giornate

Dopo aver conosciuto il suo calendario, il Monza scopre anche date e orari dei primi cinque impegni in Serie A. Si parte sabato 13 agosto, con la prima giornata all’U-Power Stadium, subito in anticipo serale alle 20.45 con il Torino. Un segnale di rispetto nei confronti del Monza, che viene immediatamente inserito in una delle partite di cartello della giornata.

Serie A: seconda giornata a Napoli il 21 agosto

Il secondo turno coincide con la prima trasferta, allo stadio Maradona San Paolo di Fuorigrotta con il Napoli, domenica 21 agosto alle 18.30. L’immediato ritorno in casa prevede Monza-Udinese di nuovo in anticipo, questa volta di venerdì 26 agosto, alle 18.30. Orario non proprio perfetto per vacanzieri e per i turisti del fine settimana. Ma tant’è.

Serie A: Roma-Monza infrasettimanale il 30 agosto

Ancora un match di cartello nell’infrasettimanale, sempre in anticipo, di martedì 30 agosto, questa volta alle 20.45, con la Roma nella Capitale, ad esaudire subito uno dei grandi desiderata dei tifosi, che già nella finale playoff di ritorno con il Pisa cantavano in curva: “E tanto già lo so, che l’anno prossimo, gioco all’Olimpico”.

Serie A: Monza-Atalanta lunedì 5 settembre

Si chiude il primo ciclo di cinque giornate, con Monza-Atalanta, in programma lunedì 5 settembre alle 18.30 nell’arena biancorossa. Nei primi cinque turni il Monza proverà subito gli effetti del nuovo calcio spezzatino studiato per la Serie A, giocando di lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica. Ma niente, nemmeno un calendario difficile e tutto frammentato potrà rovinare la festa del primo storico approdo in Serie A.