Serie A: tutto il calendario del Monza

Inizierà in casa, con il Torino, la prima storica avventura del Monza in Serie A. Il calendario mette di fronte alla squadra di Stroppa un avversario tosto, difficile da affrontare, ma non una superbig del campionato. Si giocherà il 14 agosto o al massimo eventualmente in anticipo il 13. E prima della pausa per il Mondiale che arriverà a novembre ci saranno ben 15 giornate da disputare.

Serie A, il calendario del Monza: primi turni in salita

I primi turni saranno decisamente in salita: detto del Torino alla prima, il Monza incontrerà il Napoli fuoricasa alla seconda (21 agosto), la Roma fuori casa alla quarta (31 agosto), l’Atalanta e la Juventus rispettivamente alla quinta (4 settembre) e alla settima giornata (18 settembre) questa volta in casa. In mezzo la gara con l’Udinese all’U-Power Stadium alla terza e quella con il Lecce in Salento alla sesta.

Serie A, il calendario del Monza: Milan e Inter

Milan-Monza è in calendario all’undicesima (23 ottobre), mentre Monza-Inter alla 17esima (8 gennaio). Chiuderà l’andata l’inedito Monza-Sassuolo in Serie A.

Serie A, il calendario del Monza: il ritorno comincia allo Juventus Stadium

Già dall’anno scorso il calendario è asimmetrico tra andata e ritorno e dunque gli incroci saranno tutti diversi. Il ritorno comincia subito con la trasferta dello Juventus Stadium (29 gennaio). Monza-Milan alla 23esima (19 febbraio), Inter-Monza alla 30esima (16 aprile), Monza-Roma alla 33esima (3 maggio), Monza-Napoli alla 35esima (14 maggio) e infine Atalanta-Monza all’ultima giornata (4 giugno).

Serie A, il calendario del Monza: inizio e finale col botto

A leggerlo sulla carta, il primo calendario del Monza in Serie A è tostissimo, perché mette tutte le potenziali migliori del campionato una in fila all’altra all’inizio del girone d’andata e alla fine di quello di ritorno, quando ovviamente i punti conteranno il doppio rispettivamente per cominciare bene la stagione e per raggiungere gli obbiettivi desiderati.

Il calendario da scaricare e stampare