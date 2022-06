Monza verso la Serie A, arriva anche Stefano Sensi per il centrocampo

Il Monza puntella la difesa, lavora per il centrocampo e comincia a pensare per l’attacco. Dopo le ufficialità di Cragno per la porta e Ranocchia per il centro della retroguardia, arrivano in queste ore anche gli accordi con il Verona per Casale e con il Cagliari per Carboni e di Stefano Sensi dall’Inter, via Sampdoria.

Monza e la serie A: gli ultimi acquisti

Casale è un classe ’98 esploso quest’anno, giocando sempre da titolare, peraltro in un sistema simile per disposizione in campo rispetto a quello impostato da Stroppa. Piaceva anche a squadre di alta classifica, da posizione europee come Napoli e Lazio, ma trovando l’accordo con l’Hellas prima del 30 giugno Galliani ha bruciato la concorrenza. Si parla di un prezzo di mercato tra i 7 e gli 8 milioni più bonus. Leggermente più basso l’esborso per il difensore isolano nato nel 2001 (e quindi ancora formalmente under per le regole del campionato), per Carboni il club di Berlusconi scucirà una cifra di circa 4 milioni più uno di bonus. La difesa di fatto si rifà completamente il look: Cragno in porta, Casale sul centrodestra, Ranocchia da perno basso e Carboni sul centro sinistra.

Il Monza si prepara alla serie A: il prestito secco di Sensi

A centrocampo il Monza ha fatto il colpo Sensi: la società ha trovato l’accordo con l’Inter per il prestito secco e ha dato qualche giorno al giocatore per confermare la propria disponibilità, arrivata ieri. Galliani conta di averlo convinto, dopodiché sarà subito a disposizione di Stroppa per cominciare la preparazione estiva. Sensi piace perché porta tantissima qualità in mediana, uno che se dovesse ritrovare la giusta condizione e dovesse riuscire a stare lontano dai problemi fisici, sarebbe da altissima classifica, come dimostrato in nerazzurro quando è stato bene.

Monza in serie A: sul tavolo Candreva, Pessina, Icardi

Un altro pezzo, sempre di passaggio dalla Sampdoria, è Candreva. Per lo sbarco del laterale in biancorosso è già stato raggiunto l’accordo con il giocatore, ma bisogna parlare con i blucerchiati per definire l’indennizzo. Sempre a centrocampo, dovrebbe arrivare Camara dall’Olympyacos, regista moderno di fisico e di governo.

Il sogno rimane però il grande ex Pessina, l’unico scuola Monza di tutto il calcio di Serie A. Per lui il Milan conserva ancora un bonus del 50% sulla rivendita e l’Atalanta vorrebbe aspettare i termini di scadenza per venderlo e non ingrassare le casse meneghine. I termini scadono alla centesima presenza, Pessina ne ha disputate 96 in nerazzurro, ad agosto l’Atalanta dovrebbe giocare quattro giornate, giusto in tempo per la fine del mercato. La valutazione è alta, circa 20 milioni, ma nelle ultime ore i prezzi si abbassano sempre.

A quel punto la linea a cinque sarebbe: Candreva, Sensi, Camara, Pessina, Carlos Augusto. Per il centravanti il club di via Ragazzi del ’99 sta facendo numerose valutazioni. L’ambizione è portare a casa un’assoluta certezza, le possibilità arrivano dal Mondiale (qualche scontento che cerca spazio per ottenere una convocazione) o da qualche giovane in rampa di lancio. Galliani ha detto: «Icardi fuori portata, ma non impossibile». Ecco, in quanto a ingaggio la scala termica è esplosa, ma la misura delle ambizioni è ben descritta.