Monza in Serie A: la firma di Sensi con Adriano Galliani

“Benvenuto Stefano!” scrive l’Ac Monza al termine delle visite mediche e dopo la firma di Adriano Galliani, ad della società, con Stefano Sensi, il centrocampista che arriva dall’Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023.

Nato a Urbino il 5 agosto 1995, è cresciuto nelle giovanili del Cesena, che lo ha girato in prestito al San Marino, dove ha fatto il suo debutto tra i professionisti nella stagione 2013-14 in Lega Pro. Nell’estate 2015 è tornato da ventenne al Cesena per esordire in Serie B “dove si è messo in mostra collezionando 32 presenze con 3 gol”, scrive il Monza.

La firma di Stefano Sensi al Monza con Adriano Galliani

Sensi al Monza: la sua carriera in Serie A

Per la società biancorossa ha “visione di gioco, qualità e personalità: a 21 anni Sensi si guadagna la chance di debuttare in Serie A con la maglia del Sassuolo, che lo acquista a titolo definitivo. In neroverde conferma tutto il suo talento e in tre stagioni colleziona 68 presenze tra Serie A, preliminari di Europa League e Coppa Italia. Dopo aver debuttato anche in Nazionale, dove va in gol alla sua seconda presenza contro il Liechtenstein, nell’estate 2019 arriva la chiamata dell’Inter. In nerazzurro segna all’esordio in campionato, contro il Lecce, e debutta in Champions League”.

Poi due stagioni e mezza all’Inter per 52 partite, il passaggio in prestito alla Sampdoria a gennaio 2022 e ora lo sbarco a Monza. “Dopo l’esperienza in blucerchiato, Sensi è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Monza”.