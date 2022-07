Calcio: l’ex Monza Galtier alla guida del Paris Saint Germain

Sarà l’ex centrocampista del Monza Christophe Galtier il nuovo allenatore del Paris Saint Germain. Il tecnico transalpino viene presentato ufficialmente nella giornata di martedì 5 luglio, ma già da tempo si conoscono i termini dell’accordo che lo porterà sulla panchina parigina dopo un solo anno al Nizza e soprattutto dopo aver vinto la Ligue 1 nel 2021 con il Lille.

Calcio, l’ex Monza Galtier: in serie B nel 1997-98, quasi una meteora

In molti non lo ricordano, anche perché le prestazioni non furono memorabili, ma a Monza Galtier ha giocato nel campionato di Serie B 1997-1998. In quella squadra c’erano lo storico capitano Saini e poi gente come Abbiati, D’Aversa, Campolonghi, Masolini, Zizi Roberts.

Il capocannoniere fu Cosimo Francioso, con 14 gol, ma fu una stagione travagliata con ben tre cambi di guida tecnica e un 15esimo posto finale che fece tremare i tifosi sino all’ultimo per il rischio retrocessione. Alla fine i biancorossi del presidente Valentino Giambelli riuscirono a mettersi alle spalle Foggia, Ancona, Padova e Castel di Sangro, chiudendo a pari punti con la Lucchese, mentre Salernitana, Venezia, Cagliari e Perugia raggiungevano la promozione in Serie A.

Monza Christophe Galtier

Calcio, l’ex Monza Galtier: valzer di panchine per la salvezza

In panchina si sedettero Gigi Radice sino alla quinta giornata, Bruno Bolchi dalla sesta alla 24esima e alla fine Pierluigi Frosio, scomparso proprio recentemente, dalla 25esima alla 38esima. In quella stagione Galtier mise a referto 24 presenze, senza alcun gol, e lasciò la città dopo una sola annata, per l’inizio di una nuova avventura in Cina.

Calcio, Galtier nel Monza col ds Antonelli: una telefonata per Icardi?

Tra i compagni di Galtier quell’anno c’era anche Filippo Antonelli, oggi direttore sportivo del Monza, che una chiamatina al suo ex collega potrebbe anche trovarsi a farla per invogliarlo a sbloccare l’arrivo di Icardi in Brianza in uscita proprio dal Psg. Se questo sarà un incrocio utile al Monza, solo il tempo potrà dirlo.