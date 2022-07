È cominciata l’avventura del Monza in Serie A

Gioia, emozione. Come al primo giorno di scuola, ma in una avventura tutta nuova. Quella della prima volta in Serie A. Il Monza si è ritrovato a Monzello per iniziare il ritiro con mister Giovanni Stroppa e lo staff: visite mediche e test fisici. Dal 2 luglio tutti in campo per gli allenamenti, a poco più di un mese dalla vittoria di Pisa che è valsa la storica promozione. Poi ritiro a Villa Gernetto.

Monza in Serie A: i convocati per il ritiro

Più di 40 i calciatori convocati per il ritiro: Abbenante, Anastasio, Antov, Barberis, Bellusci, Bettella, Caldirola, Camarà, Carboni, Carlos Augusto, Ciurria, Colpani, Cragno, D’Alessandro, Di Gregorio, Diaw, Donati, Dos Reis, Gytkjaer, Lamanna, La Torre, Lombardi, Machin, Mancuso, Maric, Marrone, Mazza, Mazzitelli, Molina, Morosini, Mota Carvalho, Paletta, Pedro Pereira, Prinelli, Ranocchia, Rigoni, Rubbi, Salducco, Sampirisi, Scozzarella, Siatounis, Sommariva, Valoti, Vignato.

È festa per tutti e ci saranno i prossimi giorni e le nuove finestre di mercato per dare la forma al gruppo.

Monza in Serie A, anche sui social: “Ciao legab. Ci siamo trovati bene ma scappiamo con serieA”.

Intanto c’è voglia di godersi il momento, anche nell’ufficio comunicazione che si è lanciato (sulla scorta dell’admin della LegaB nella stagione passata) in un post su Instagram dedicato a una storia recente e al presente (e futuro) con una sposa (il Monza) che corre verso un nuovo amore nel giorno delle nozze: “Ciao legab. Ci siamo trovati bene ma scappiamo con serieA“.