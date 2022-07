Calcio: il Monza pareggia a Bellinzona, suggestione Suarez per l’attacco

Finisce 0-0 il primo test del Monza dopo la promozione in Serie A con Ranocchia e Pessina in campo. La squadra di Stroppa pareggia a reti inviolate con la formazione che sta per tornare in campo per il campionato elvetico.

Intanto, ipotesi Luis Suarez, mentre l’amministratore delegato dice che arriveranno “una o due punte”. “Sul contatto più o meno avuto con Suarez non confermo e non smentisco – ha detto ai microfoni di SportItalia a margine della partita – Prenderemo un attaccante, forse due”, dopo avere messo alla firma per la prossima stagione difensori e centrocampisti come Matteo Pessina. Galliani ha confermato che l’obiettivo per la prima stagione in A è il decimo posto. Intanto, la suggestione Suarez, attaccante del 1987 (quindi 35enne) che in Europa ha giocato all’Ajax, al Liverpool, al Barcellona e all’Atletico Madrid, squadra che ha lasciato a maggio dopo due stagioni.

Bellinzona-Monza

Stroppa, il Monza, la serie A, Suarez

Decimo posto? Ne parla anche l’allenatore Giovanni Stroppa, al termine della partita. “L’obiettivo è il decimo posto, è giusto con questa proprietà poter ambire a quel traguardo – ha detto ai microfoni di SportItalia -. Voglio ricordare che la Serie A è un altro sport, noi non ci siamo mai stati quindi ci vuole equilibrio. Siamo in costruzione e servono tanti parametri. Dobbiamo contare su tutti i ragazzi che sono qua, è importante prendere giocatori di categoria anche per far crescere anche quelli che abbiamo”.

“Dobbiamo lavorare ancora tanto – ha invece dichiarato Matteo Pessina, il monzese del Monza – perché al momento manca la condizione, è normale che le gambe siano pesanti. Dobbiamo preparare ancora una stagione importantissima per il Monza”.

Bellinzona-Monza

“Abbiamo aperto in tutto lo stadio ben 14 cantieri, stiamo facendo un lavoro pazzesco e ci tengo a dire un grazie pubblicamente a Daniela Gozzi, il nostro direttore operativo – ha detto ancora Adriano Galliani nella dichiarazione raccolta da Monza-News. Nei nostri progetti futuri c’è quello di alzare le curve come è stato fatto alla Dacia Arena di Udine. Tutto ciò sarà possibile ovviamente soltanto se ci salveremo in serie A”.