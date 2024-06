Elezioni 2024, Comunali a Monza e Brianza: la diretta dei nuovi sindaci

Le elezioni europee e i loro verdetti, ma gli occhi di Monza e Brianza sono puntati anche sui 31 Comuni che sono andati al voto per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. Le Amministrative si sono chiuse con affluenza al 60,28% alle 23 di domenica, in calo rispetto al dato precedente (67,42) e più bassa del dato regionale (61,89) e di quello nazionale (62,62). Lo spoglio inizia alle 14, qui gli aggiornamenti in diretta.

Elezioni 2024, Comunali a Monza e Brianza: via agli scrutini

È iniziato lo spoglio nei Comuni. Un primo dato arriva da Usmate Velate, dove la campagna elettorale è stata piuttosto aspra: il risultato della sezione 2 dice 206 voti Stefano Vimercati (Centrodestra) e 171 per la sindaca uscente Lisa Mandelli.