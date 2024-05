Monza, successo per la Woodstock dell’inclusione: Elio e le storie tese, Concertozzo e Concertozzino

Elio l’aveva annunciata come una “Woodstock dell’inclusione” e tale è stata. Tra l’arengario e lo stadio, Monza nel weekend ha accolto tante associazioni che lavorano con persone autistiche e le loro famiglie. MonzAut in piazza Roma il sabato: con PizzAut a fare gli onori di casa con il food truck e poi gli altri monzesi di Facciavista, i modenesi del Tortellante, SbrisolAut, Gli Sgusciati (Associazione La Tenda), I ragazzi della Luna (gelati), Luna Blu, CESVI. Un’occasione per conoscere le associazioni ma anche per confrontarsi su autismo e autonomia

Domenica parola, anzi microfono e casse, al Concertozzo che per la sua terza edizione ha scelto l’U-Power Stadium, diventato lo “Stadiozzo” per il festival organizzato da Elio e le Storie Tese con il Trio Medusa.

Concertozzo Monza Nico Acampora Foto di Graziano Panfili

Monza, successo per la Woodstock dell’inclusione: «Siete protagonisti di un evento sensazionale»

Oltre 8 ore di musica dal vivo davanti a migliaia di spettatori per “il primo evento musicale al mondo che ha coinvolto per la somministrazione al pubblico di cibo e bevande, tante Associazioni che lavorano con persone autistiche”, hanno sottolineato gli organizzatori.

«Siamo contentissimi perché abbiamo dimostrato ancora una volta che riusciamo a essere un passo avanti, inventando una formula che coniuga la musica di qualità, al divertimento e all’utilità sociale. Non vediamo l’ora di inventare altre figate» affermano Elio e le Storie Tese che hanno suonato per due e mezza portando in scena i grandi successi da “Servi della gleba” a “Born to be Abramo” e “La terra dei cachi”.

«Siete protagonisti di un evento sensazionale, la prima volta nel mondo in cui in un festival cibo e bevande sono somministrate da Associazioni che lavorano con ragazzi autistici», ha esordito Elio sul palco.

Concertozzo Monza Foto di Graziano Panfili

Monza, successo per la Woodstock dell’inclusione: «I sogni non si calpestano, si vivono»

«Il Concertozzo, alla sua terza edizione, dimostra di essere un evento live straordinario. È stato un successo di pubblico, sia dal vivo che per la diretta integrale su Radio Deejay. Condividere il Palco con gli Elii, in uno stadio, è qualcosa che poteva accadere solo nei nostri sogni. Ma, come ci insegnano i ragazzi di Pizza Aut, i sogni non si calpestano: si vivono», dichiara il Trio Medusa che era in diretta con Radio DeeJay.

Monza, successo per la Woodstock dell’inclusione: il Concertozzino

Un Concertozzo introdotto dal Concertozzino che dalle 15 ha visto protagonisti i vicentini electro-funk I Sordi, la cantante e compositrice Caterina Comeglio, la cantautrice e attrice Chiara L’Altra, il cantautore e polistrumentista Elton Novara, il polistrumentista Carlo Poddighe con il suo progetto “SuperEgo”, il cantautore inventore del Creepy Rock Pepp1, la band rock al femminile Viadellironia, gli eredi illegittimi di Elio e le Storie Tese The Pax Side of the Moon, il cantautore e doppiatore comico-nonsense Fabio Celenza e il duo di performer/cantautori virali Auroro Borealo e Martelli.