Vittime di mafia: il Meroni porta da Libera a Roma l’albero della legalità made in Lissone

L’istituto Meroni di Lissone a Roma per la giornata in ricordo delle vittime di mafia. Giovedì mattina una rappresentanza dell’istituto, composta dalla dirigente Valentina Calì insieme ai docenti Cosimo Argentiero, Lorenzo Cazzaniga, Orietta Forte, Tommaso Letteriello e Carlo Galbiati con gli studenti Samuele Bartoletti, Lorenzo Cerbini, Daniele Lavezzari e Fabio Paradisi è stata a Roma per partecipare alla manifestazione nazionale di Libera in ricordo delle vittime di mafie.

Vittime di mafia: il Meroni porta a Roma l’albero della legalità made in Lissone, copia di quello donato a don Ciotti in ottobre

Lissone Istituto Meroni a Roma Giornata Vittime mafia

Nel pomeriggio hanno installato, presso la sede nazionale di Libera a Roma, un albero della legalità in legno a grandezza naturale realizzato nel laboratorio di falegnameria dell’istituto lissonese grazie al contributo del comune di Lissone e dell’azienda Nord Compensati sempre della città. Una copia dell’albero in miniatura era stata già donata a Don Ciotti in occasione della sua visita dell’11 ottobre 2023 all’istituto brianzolo. Una grande soddisfazione per tutta la scuola.