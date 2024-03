Vittime di mafia, a Villasanta incontro con il magistrato Francesca Manca

Il Comune di Villasanta celebra la giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Giovedì 21 marzo, alle 21 nella sala congressi di Villa Camperio si svolgerà l’incontro dal titolo “Mafia: un fatto umano”, promosso dalla biblioteca civica Aldo Moro, in collaborazione con la cooperativa sociale Glob e l’associazione culturale Scibilis. Ospite dell’incontro Francesca Manca, ex giudice del tribunale di Milano.

Vittime di mafia, l’incontro “Mafia: un fatto umano” richiama il giudice Giovanni Falcone

«Il titolo dell’incontro – spiegano gli organizzatori – richiama la celebre frase del giudice Giovanni Falcone: “La mafia è un fatto umano, ha avuto un inizio e avrà una fine”. E ricordando questa frase, l’ex giudice Manca sostiene che educare alla legalità, rivolgendosi in particolare ai giovani, significa trasmettere il messaggio che le norme hanno un senso nella vita comunitaria in quanto servono a garantire altre persone e ad assicurare una convivenza civile. E forse solo quando tale principio sarà radicato potrà trovare riscontro l’auspicio di Giovanni Falcone».

Particolare soddisfazione arriva dall’assessore alla cultura, Adele Fagnani: «Abbiamo voluto anche quest’anno celebrare una ricorrenza alla quale teniamo particolarmente. Per questo 2024 abbiamo scelto una voce al femminile a rappresentare tutte le donne che hanno speso e spendono il loro impegno nelle battaglie per la legalità».