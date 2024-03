Vimercate: è arrivato l’Albero dei Tutti simbolo contro la mafia

È giunto mercoledì sera 6 marzo in quel di Vimercate “L’albero dei tutti – un’opera contro la mafia”: un nuovo tassello della collaborazione tra Amministrazione Comunale e Fondazione Falcone che prenderà vita in Villa Sottocasa. L’istallazione dell’artista gardenese Gregor Prugger sarebbe già dovuta pervenire in Brianza nel mese di febbraio, ma il suo arrivo è stato ritardato a causa dei problemi tecnici dovuti al trasferimento della stessa da Forlì (sua ultima sede) a Vimercate. L’albero dei tutti, dopo aver fatto tappa a Palermo, Roma, Bolzano, Trieste, Firenze e Forlì è quindi giunto in Villa Sottocasa verso le ore 20 di mercoledì , mentre la sua posa ha avuto inizio nella mattinata di giovedì. Al momento in cui scriviamo, tuttavia, non è ancora definito quando l’opera contro le mafie verrà inaugurata.

Vimercate: è arrivato l’Albero dei Tutti e le parole di Cereda

“Siamo onorati di poter ospitare qui a Vimercate, prima città della Lombardia a farlo, quest’opera simbolo e testimonianza della lotta alla mafia – aveva dichiarato il primo cittadino Francesco Cereda in sede di presentazione– la cultura, l’arte e la bellezza sono armi fondamentali nella lotta contro la criminalità organizzata, e non a caso abbiamo scelto di posizionare l’Albero nel cortile d’onore della Villa Sottocasa, all’ingresso del MUST, a sigillare questa collaborazione virtuosa tra il nostro museo e il Museo del Presente che Fondazione Falcone inaugurerà proprio quest’anno a Palermo. L’arrivo dell’Albero dei Tutti è quindi solo il primo step di una partnership solida e ampia tra il Comune di Vimercate e la Fondazione Falcone”.

Vimercate: è arrivato l’Albero dei Tutti e il progetto

L’installazione urbana consiste in un abete di quindici metri con un impalcato mobile di rami ampio dieci metri che rappresentano plasticamente oltre 400 vittime di mafia. Nel periodo in cui l’opera resterà a Vimercate l’Amministrazione Comunale e Fondazione Falcone coinvolgeranno studenti e cittadinanza attraverso iniziative ed eventi.