Vittime di mafia: il 21 marzo corteo anche a Monza e diretta del discorso di don Ciotti

«Mai come quest’anno il livello di guardia sulla prevenzione e sul contrasto ai fenomeni corruttivi e mafiosi nel nostro paese si sta abbassando. Sta succedendo in una maniera che possiamo purtroppo definire preoccupante: per questo il 21 marzo è importante esserci». L’appello arriva da Libera Monza e Brianza e invita tutti a partecipare alla Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti di mafia, quest’anno giunta alla sua 29esima edizione.

Vittime di mafia: il 21 marzo corteo anche a Monza, appuntamento in largo Mazzini

La manifestazione nazionale si svolgerà a Roma (“Roma città Libera”, appunto, come è stata chiamata e, oltre che da Libera, è promossa anche da Avviso Pubblico), ma anche, declinata in modi diversi, avrà luogo anche in centinaia di altre città.

A Monza l’appuntamento per tutti (scuole, associazioni, cittadini) è alle 9 in largo Mazzini: il corteo percorrerà via Italia e via Carlo Alberto e terminerà in piazza Carrobiolo.

Vittime di mafia: il 21 marzo corteo anche a Monza, al teatro Villoresi lettura degli oltre mille nomi e diretta di don Ciotti

All’interno del teatro Villoresi, ai saluti istituzionali, previsti alle 10, farà seguito la lettura degli oltre mille nomi di vittime innocenti di mafia fino a oggi conosciuti: si tratterà di una lettura pubblica, a cui tutti potranno partecipare.

Subito dopo, a partire dalle 11.30 circa, per la prima volta in diretta anche a Monza sarà possibile ascoltare il discorso che don Luigi Ciotti, presidente di Libera, terrà alla manifestazione nazionale.

«Quella del 21 marzo – precisano ancora da Libera di Monza e Brianza- è una giornata in cui tutti ci prendiamo un impegno che, in nome di tutte le vittime innocenti, proseguirà per i prossimi 364 giorni».