Violento scontro tra due auto tra Seregno e Cabiate, strada temporaneamente chiusa

Incidente tra due auto al confine tra Seregno e Cabiate attorno alle 13 di martedì 1 novembre. Sul posto si sono portate tre ambulanze e un’automedica inviate dal 118 oltre che i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco dal comando provinciale di Monza. Per i rilievi ha proceduto la polizia locale di Seregno. Tutti i feriti, tra i quali un bambino di sette anni, sono stati soccorsi in codice verde. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le due auto recuperate dal Soccorso stradale.

Scontro tra due auto tra Seregno e Cabiate: strada chiusa

L’incidente è avvenuto in via Turati, di fronte al civico 118 e per consentire i soccorsi la strada è stata temporaneamente chiusa e riaperta attorno alle 14.30. All’origine dello scontro ci sarebbe stata una mancata precedenza. La strada è purtroppo nota per incidenti stradali provocati proprio dalla mancata precedenza da chi proviene da via Turati e da chi esce da via Kennedy tanto che in passato si sono registrati anche sinistri particolarmente gravi.