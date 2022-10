Incidente stradale a Monza: deceduto un pedone di 90 anni

Incidente stradale mortale venerdì 28 ottobre a Monza. Nella tarda mattinata, alle 11.20 circa, all’angolo tra le vie Tiepolo e Santa Caterina da Siena, si è verificato un sinistro che ha coinvolto un’autovettura, modello Chevrolet Kalos, condotta da una monzese di 43 anni, ed un pedone, anch’egli monzese, novantenne.

Incidente stradale: l’uomo è spirato al San Gerardo

La peggio l’ha avuta naturalmente l’anziano, che è stato soccorso da un’ambulanza ed un’automedica del 118, allertate con il codice giallo, quello riservati ai casi mediamente critici. Trasportato in stato di coscienza all’ospedale San Gerardo di Monza, l’uomo si è però rapidamente aggravato ed è quindi deceduto nel primo pomeriggio.

Incidente stradale: indagata la donna al volante

Della novità è stata informata la procura della Repubblica di Monza. Sono in corso accertamenti, per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto e le conseguenti responsabilità. La donna sarà comunque formalmente indagata per il reato di omicidio stradale.