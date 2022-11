Incidente nella notte sulla Milano-Meda: due feriti, uno minorenne. Un 21enne si ribalta a Seregno

E’ di due feriti, uno dei quali minorenne, portati in codice giallo negli ospedali di San Gerardo di Monza e Niguarda di Milano il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 4 di notte di martedì 1 novembre a Cesano Maderno, lungo la superstrada Milano – Meda.

Incidente sulla superstrada: lo schianto all’altezza dell’uscita di Binzago di Cesano

Il sinistro è avvenuto in direzione sud, all’altezza dell’uscita di Binzago. Il veicolo sul quale viaggiavano tre persone, tra le quali i due feriti, di 17 e 18 anni, per cause al vaglio della Polizia stradale si è schiantato contro il guard-rail. Sul posto, per prestare soccorso, personale paramedico inviato dal 118 su due ambulanze e una automedica oltre che i vigili del fuoco, squadre del distaccamento di Bovisio che hanno collaborato con il personale sanitario al soccorso del guidatore e dei passeggeri e provveduto alla messa in sicurezza della vettura coinvolta.

Un’altra immagine dell’intervento

Sempre nella notte un 21enne si è ribaltato con l’auto lungo la Valassina a Seregno: ferito

Sempre nella notte, attorno alle 5, un altro intervento della Polizia stradale e dei vigili del fuoco, oltre che di una ambulanza del 118, è avvenuto lungo la Statale 26 all’altezza dell’uscita di Seregno San Salvatore, in direzione sud, dove un 21enne si è ribaltato con l’auto. Anche lui è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Monza.