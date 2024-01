Vimercate: in vacanza a Tenerife, i ladri svaligiano la casa e se ne vanno con la cassaforte

La famiglia in vacanza a Tenerife, i ladri mettono la casa a soqquadro rubando tutto ciò che trovano, compresa una cassaforte a muro. E’ accaduto a Vimercate la sera di sabato 30 dicembre. L’allarme è arrivato da un istituto di sorveglianza privato verso le 23 e parlava di un probabile furto all’interno dell’abitazione. E infatti quando sono arrivati i carabinieri tutto è apparso chiaro.

Il furto a Vimercate nella serata del 30 dicembre

I malviventi, che devono aver agito verso le 21, si sono arrampicati fino al primo piano e qui, dopo aver divelto una finestra dello studio, sono entrati in tutta libertà nell’appartamento. La casa è stata trovata come se fosse passato un uragano, non è stato risparmiato nulla, tutto per aria e in una parete faceva bella mostra il buco con cemento a vista lasciato dalla cassaforte, asportata. Ignoto l’eventuale bottino. Avviate le indagini nel tentativo di identificare gli autori del furto, in particolare localizzando le telecamere sparse sul territorio dalle quali potrebbero venire informazioni utili.