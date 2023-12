Bloccano le strade con auto rubate, maxi furto in azienda a Vimercate

Una banda composta da veri professionisti del furto: con tre auto rubate i protagonisti della vicenda hanno bloccato le strade che portano in via Val d’Ossola a Vimercate quindi, senza perdere un solo secondo, sono riusciti a caricare e portare via un numero imprecisato di computer portatili e un bancale di monitor per personal computer.

Maxi furto in azienda a Vimercate: in via Val d’Ossola nella notte tra 20 e 21 dicembre

La clamorosa incursione è avvenuta nella notte tra il 20 e il 21 dicembre, intorno alle ore 3.30 ai danni di un’azienda di via Val d’Ossola, a Vimercate. Il segnale di un’intrusione nel capannone è arrivato sullo smartphone di una dipendente verso quell’ora, un segnale che avvisava della presenza di alcune persone all’interno dei locali aziendali. Chiamati subito i carabinieri lei stessa si portava personalmente sul post.

Vimercate la mappa del furto in via Val d’Ossola

Nel frattempo un’abitante nei pressi della ditta chiamava il 112, comunicava di aver sentito forti rumori e visto una decina di persone che si allontanavano velocemente utilizzando quattro diversi veicoli.

Maxi furto in azienda a Vimercate: ingente bottino di strumenti hardware

Quando le pattuglie dei carabinieri sono arrivate sul posto hanno subito capito cosa era accaduto: hanno visto tre automobili messe di traverso sulle strade che accedono in via Val d’Ossola. Quindi entrati nella ditta insieme alla dipendente nel frattempo sopraggiunta trafelata, i militari hanno avuto la conferma di quanto era ormai chiaro: la banda di ladri, organizzatissima, era riuscita ad appropriarsi di un’ingente quantità di strumenti hardware. E tutto questo nel giro di pochi minuti.

Maxi furto in azienda a Vimercate: auto rubate in diverse località della Brianza

Intanto, dopo un primo sopralluogo, gli uomini dell’Arma hanno nel medesimo tempo accertato che le auto utilizzate dalla banda erano tutte provenienti da furti messi a segno fra il 17 e il 19 dicembre in diverse località della Brianza. Un piano quindi preparato nei minimi particolari con un obiettivo ben prefissato.