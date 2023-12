Monza, sorelle minorenni rubano in appartamento: un arresto, colpo da 500mila euro

L’allarme è scattato quando, al rientro a casa, un uomo si è trovato la porta aperta con la serratura scassinata e, sceso subito in strada, ha notato due ragazze allontanarsi con delle borse che gli sono sembrate proprio quelle della moglie. Un inseguimento a piedi, l’allarme alle forze dell’ordine, l’aiuto dei passanti sono stati decisivi per fermare due sorelle minorenni che nell’appartamento di Monza avevano messo a segno un colpo grosso.

È successo alla vigilia di Natale, intorno all’ora di pranzo, in centro città.

Monza: sorelle minorenni rubano in appartamento, bottino di quasi 500mila euro

La polizia ha arrestato una sedicenne di origini slave per il furto messo a segno insieme alla sorella dodicenne.

Importante il bottino che ha sfiorato i 500mila euro: circa 1.500 euro in contanti, circa 15 borse di brand di lusso dal valore complessivo tra 50.000 e 60.000 euro, gioielli in oro e in platino, con diamanti e pietre preziose, dal valore totale tra 200.000 e 250.000 euro, 4 orologi di marca Rolex, Patek Philippe e Frank Muller dal valore complessivo di circa 150.000.00 euro. Le minori sono state accompagnate in Questura e sottoposte a fotosegnalamento.

Monza: sorelle minorenni rubano in appartamento, le due responsabili

La 16enne, con precedenti di polizia per dichiarazione di falsa identità, furto, furto con strappo, ricettazione, possesso ingiustificato di grimaldelli e per porto di armi o oggetti atti ad offendere, è stata arrestata per furto con scasso e accompagnata per il Cpa di Genova.

La 12enne, incensurata e mai fotosegnalata prima, non essendo imputabile per la giovane età, è stata invece affidata al legale della famiglia che si trovava in Francia.

Monza: sorelle minorenni rubano in appartamento, la perquisizione

Nel momento in cui sono state fermate sono state trovate in possesso di due cacciaviti, un paio di forbici e di un pezzo di plastica ricavato dal flacone di uno shampoo utilizzato per manomettere la serratura dell’abitazione e smontare il nottolino. Durante il sopralluogo all’interno dell’abitazione, gli agenti hanno ritrovato, all’interno di una borsa in tela, due paia di guanti e un cacciavite nascosto in un calzino.