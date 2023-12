Derubato in pieno centro a Milano, mentre si trovava a pranzo. Sarebbe di almeno trentamila euro l’ammontare del bottino: Michele Criscitiello, presidente e Ceo di Sportitalia e patron della Folgore Caratese, è stato vittima di un furto durante lo shopping di Natale in corso Venezia a Milano. E ha denunciato l’accaduto alle Forze dell’ordine, commentando la disavventura sul proprio canale Instagram.

Folgore Caratese, il presidente derubato in centro a Milano: forzata l’auto di Criscitiello

Il 40enne imprenditore si trovava a Milano, lunedì pomeriggio, per fare shopping in occasione dell’imminente Natale quando, attorno alle 15, un giovane, come emerge dalle registrazioni video delle telecamere di sorveglianza, è entrato in azione, forzando il bagagliaio dell’auto di lusso, posteggiata nella zona di corso Venezia proprio vicino il centro del capoluogo lombardo.

Folgore Caratese furto a Criscitiello frame videosorveglianza

«Ero in centro con il mio autista e, dopo aver fatto acquisti per i regali natalizi e altri oggetti personali, ci siamo fermati per pranzare. Come si vede dalle immagini della videosorveglianza di corso Venezia, poco dopo è entrato in azione un uomo, che ha messo a segno il furto. A questo punto, credo ci abbia curati perché è stato tutto molto rapido e nei tempi giusti».

Folgore Caratese, il presidente derubato in centro a Milano: rubati regali di Natale, uno zaino e il passaporto

L’uomo è poi fuggito con diversa merce di marca, che il presidente di Sportitalia aveva appena acquistato nel quadrilatero della moda. Dalla sua auto è stato sottratto anche uno zaino, all’interno del quale si trovavano altri oggetti di valore e diversi documenti, fra i quali anche il passaporto. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. Sono state, intanto, acquisite le registrazioni della videosorveglianza: è stato lo stesso Criscitiello a pubblicarne alcuni frame.

Folgore Caratese, il presidente derubato in centro a Milano: le critiche al sindaco Sala, il tag a Salvini

A denunciare la disavventura è stato proprio lui dalla sua pagina Instagram, criticando anche la situazione della sicurezza in città: «Complimenti Beppe Sala per come hai ridotto Milano. Alle 15.10 in centro, auto svaligiata, danni per migliaia di euro, controlli zero. A Dubai si dorme con le case aperte nel 2023. Siamo il terzo mondo – ha aggiunto taggando poi anche il ministro e leader della Lega, Matteo Salvini – Troppe parole e pochi fatti: siamo invasi!». Criscitiello non ha risparmiato proprio nessuno, mandando un appello al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: «Milano è morta senza controlli».

Nei giorni scorsi Michele Criscitiello aveva inaugurato ufficialmente lo Sportitalia Village, al confine tra Verano e Carate, il centro sportivo di 45 mila metri quadrati.