Villasanta: addio ad Andrea Biella, volto e cuore del parco della Ghiringhella

Se ne è andato a 88 anni Andrea Biella, volto e anima del parco della Ghiringhella e dell’omonima associazione di Villasanta. Il paese lo ha salutato martedì 19 novembre nella “sua” San Fiorano dove si è svolto il funerale.

Villasanta: addio ad Andrea Biella, uno dei fondatori del parco urbano di San Fiorano

Con lui si è spento uno dei fondatori del progetto del parco urbano che da oltre venticinque anni è un gioiello verde incastonato nel quartiere, un’oasi di biodiversità, scrigno di specie animali e vegetali nel cuore di San Fiorano. Qui si è speso instancabilmente con gli amici di sempre fino a quattro anni fa quando la malattia ha iniziato a segnarlo, sempre disponibile per lavoretti di manutenzione e per la cura degli amatissimi canarini di cui era profondo e appassionato cultore.

Villasanta Carlo Barba e Andrea Biella

Villasanta: addio ad Andrea Biella, fautore del progetto insieme a Carlo Barba

Ex operaio alla Delchi era specializzato in caldaie, Biella era soprattutto un artigiano, capace di lavorare il rame.

«Per me è stato come un secondo padre, anzi, ora so che sono insieme – ricorda commosso Gianluca Barba, figlio di Carlo Barba, anche lui tra i fondatori della Ghiringhella, scomparso nel 2020 – Le nostre famiglie sono sempre state unite da un legame forte e importante. Loro sono stati subito tra i protagonisti di questa avventura, quando nel 1998 si è iniziato a sognare il progetto di un parco urbano. Di lui ricordo la straordinaria capacità di fare gruppo, di coinvolgere le persone».

Uomo dotato di un umorismo fine, personaggio brillante e di spirito, sapeva unire il pragmatismo tipico della Brianza con la leggerezza di chi sa trovare il meglio in ogni situazione.

Villasanta: addio ad Andrea Biella, l’impegno con Cosov e Ac Villasanta

Tanti i messaggi di stima, i ricordi, le condoglianze per la famiglia raccolte anche sui social del paese e sulla pagina della Ghiringhella. Qui Biella è ricordato anche per il suo impegno a servizio della società sportiva Cosov e prima ancora per l’Ac Villasanta. E proprio per rendere omaggio al suo animo allegro e sornione La Ghiringhella ha scelto di ricordarlo con una foto che è emblematica del suo carattere, uno scatto fatto nell’amato parco, con una zucchina trombetta a incorniciargli il volto sorridente.

Villasanta: addio ad Andrea Biella, il ricordo del presidente della Ghiringhella

Altrettanto affettuoso e commosso il commento di Bruno Galimberti, presidente della Ghiringhella: «Il meglio della Ghiringhella se ne è andato, buon viaggio ragazzi», accomunando insieme Biella e l’amico di sempre Carlo Barba. E proprio Gianluca Barba, oggi nella giunta del sindaco Lorenzo Galli, ha raccontato il suo profondo legame con Andrea Biella riportando una foto del passato: Andrea e Carlo in pantaloncini e calzettoni, con i guanti da portiere uno e il fischietto da arbitro l’altro, nel campo da calcio della raffineria, prima dell’inizio di una delle tantissime partite disputate allora.