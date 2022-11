Tumori, Corbetta: “Una legge regionale sulla psico-oncologia”

Un impegno che guarda avanti, alla prossima legislatura, per promuovere una legge regionale sulla “psico-oncologia”. Ne ha parlato il consigliere brianzolo leghista Alessandro Corbetta sottolineando “un impegno che va preso, a prescindere dall’esito delle prossime elezioni regionali”.

Tumori, Corbetta è presidente dell’Intergruppo consigliare per la lotta contro il cancro

Corbetta è presidente dell’Intergruppo Consiliare per la lotta contro il cancro ed è intervenuto al convegno che si è svolto lunedì a Palazzo Pirelli in collaborazione con Salute Donna Onlus, associazione che da anni è attiva nel campo della prevenzione e lotta ai tumori femminili.

Tumori, Corbetta: “Una rete territoriale per il supporto psicologico”

“È necessario potenziare il supporto psicologico ai pazienti oncologici, già esistente nelle Asst lombarde, con la creazione di una rete territoriale in modo da rendere ancora più efficaci le azioni già presenti, con una maggiore e capillare diffusione nella nostra Regione e con maggiori risorse economiche dedicate – continua Corbetta – Il supporto psicologico è di grande importanza sia per sostenere le persone colpite dalla patologia tumorale, sia per gli ex-pazienti oncologici che soffrono delle conseguenze causate dalla malattia o per le loro famiglie. Il fatto di essere al termine della consiliatura regionale non consente di iniziare un adeguato percorso normativo, ma sono convinto che sarà certamente un obiettivo della prossima legislatura”.