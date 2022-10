Monza, Nastro Rosa e prevenzione: a dicembre apre la nuova Casa Lilt

Sarà aperta il 1° dicembre e inaugurata ufficialmente due giorni dopo con un Open Day in via San Gottardo a Monza, Casa Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), il più grande polo oncologico della Brianza. Lo ha annunciato lunedì mattina 3 ottobre Annalisa Tascone, responsabile Diagnosi precoce LILT Milano, in occasione dell’arrivo a Monza dell’ambulatorio mobile di Lilt Milano Monza Brianza, punto di riferimento della campagna “Nastro Rosa”, il programma che nel mese di ottobre sensibilizza alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno.

“A fine ottobre – ha anticipato Tascone – ci verrà consegnata la palazzina dove ancora fervono i lavori. Per tutto il mese di novembre provvederemo agli allestimenti e, finalmente, ai primi di dicembre potremo riprendere l’attività”.

Nastro Rosa, prevenzione: a Casa Lilt visite prenotabili dal 7 ottobre

Anche se l’opera non è ancora completata sarà, comunque, possibile prenotare visite ed esami di controllo (non solo relativi al tumore alla mammella) dal 7 ottobre. La nuova sede, che servirà l’intera Brianza, sarà dotata di sette sale mediche, una palestra per la riabilitazione, due sale per la fisioterapia, uno studio di psico oncologia per pazienti e familiari. Sei saranno gli uffici dedicati all’attività della Lilt sul territorio, tra cui la prevenzione primaria, l’assistenza per i malati, il volontariato.

“A Monza abbiamo voluto fare un grande investimento – ha sottolineato Gianfranco Scaperrotta, direttore sanitario LILT Milano Monza Brianza – saremo sempre a fianco dell’ospedale san Gerardo per fare insieme tutto il possibile per ridurre la curva della mortalità legata al tumore al seno. Una curva che negli ultimi due decenni è scesa, ma occorre fare ancora di più”.

Nastro Rosa e prevenzione: camper all’Arengario

Il camper parcheggiato ai piedi dell’Arengario ha permesso a numerose donne monzesi di sottoporsi a una visita gratuita. Inoltre, le over 40 che non avevano eseguito una mammografia negli ultimi dodici mesi hanno potuto effettuarla con una moderna apparecchiatura in modo gratuito.

Nastro Rosa e prevenzione: due eventi di beneficenza

A sostegno del nuovo polo Lilt è stato organizzato giovedì 6 ottobre alle 18 un aperitivo allo spazio Manzoni16 che vedrà la testimonianza di una giovane che ha sconfitto la malattia. Giovedì 27 ottobre, invece, chiusura in bellezza del mese in rosa con il Gala Dinner nella sede del Gruppo Meregalli con i piatti dello chef stellato Theo Penati. Il ricavato andrà sempre a favore di Casa Lilt.

Nastro Rosa e prevenzione: ambulatorio mobile anche nelle aziende

Oltre che nelle piazze l’ambulatorio mobile farà tappa in alcune aziende, tra le quali la monzese Elesa, sponsor delle tappe cittadine del tour della prevenzione e della marcia Formula Uno che si disputa in estate in autodromo.