Seregno: a ruba i cioccolatini per la ricerca contro i tumori

Confezioni di “cioccolatini Airc” a ruba a Seregno. Il gazebo in piazza Risorgimento sabato, oltre al porta a porta e al banchetto alla farmacia Re, ha esaurito in poche ore le oltre 1.100 confezioni dei cioccolatini della ricerca. Assieme al gustoso prodotto ai sottoscrittori veniva offerta una guida sulle cure per alcuni tipi di tumore.

Seregno: i numeri e il ringraziamento di Airc

L’appuntamento con il giorno della ricerca è servito una volta di più per informare e sensibilizzare il pubblico sul tema cancro che resta un’emergenza. In Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377mila nuovi casi di tumore, più di mille al giorno, e sono state stimate 181.330 decessi per neoplasie. Per questo Airc sostiene con continuità il lavoro di circa 5mila ricercatori con un investimento che nel solo 2022 è stato di oltre 136 milioni di euro.

“Grazie a questo straordinario impegno, frutto delle donazioni dei sostenitori – ha affermato l’Airc – il nostro Paese si mantiene al vertice in Europa per numero di guarigioni. Oggi 3,6 milioni di cittadini hanno superato una diagnosi di cancro, con un incremento del 36 per cento rispetto a soli dieci anni fa. E in molti casi i pazienti sono tornati ad avere un’aspettativa di vita paragonabile a quella di chi non si mai ammalato”.

Seregno: raccolti 11mila euro con 1.100 confezioni di cioccolatini

A fronte di una donazione di 10 euro la “piazza di Seregno” di cui è responsabile Lia Mariani ha raccolto 11mila euro, coadiuvata da Gabriella Mariani per il porta a porta e da altre venti volontarie che si sono alternate al gazebo, con il supporto del gruppo locale degli Alpini. “ Una volta di più sono rimasta soddisfatta dalla generosità dei miei concittadini che sia con le azalee, le arance- ha detto Lia Mariani- rispondono sempre in maniera disinteressata e molto partecipativa. Il gruppo Airc di Seregno è uno delle pochi in tutta la Brianza ad essere costante agli appuntamenti richiesti dall’associazione”.