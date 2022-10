Tumore al seno, sensibilizzazione in consiglio regionale

Una cerimonia di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno è in programma in consiglio regionale martedì 18 ottobre in apertura dei lavori pomeridiani. Interventi del presidente Alessandro Fermi e a seguire della vice presidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti con Silvia Villa della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori della sezione di Lecco; Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna; Anna Maria Mancuso, presidente di Salute Donna; Emanuele Monti, presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali.

Conclusioni affidate al Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Tumore al seno: “Organizzazioni di volontariato, lavoro prezioso”

“Il lavoro delle organizzazioni di volontariato che si prefiggono l’obiettivo di rispondere ai molteplici bisogni delle donne è davvero prezioso. Come è di straordinaria importanza diffondere una sempre maggiore cultura della prevenzione, parlare di cancro al seno coinvolgendo istituzioni, mondo scientifico, mondo del volontariato e pazienti. La parola d’ordine è: vincere la paura. Con delicatezza e coraggio, non dobbiamo lasciare solo nessuno”, ha sottolineato il presidente del consiglio regionale Fermi .

Tumore al seno: “Diagnosticato in fase iniziate, guarigione al 90%”

Il presidente della commissione Emanuele Monti è entrato più nello specifico: “Ogni anno in Italia 55mila donne si ammalano di tumore al seno. La ricerca scientifica ha compiuto passi da gigante: oggi, infatti, se il tumore è diagnosticato in fase iniziale, le possibilità di guarire superano il 90%. Sono anni che il mese di ottobre rappresenta un momento unico di informazione, condivisione e prevenzione grazie anche all’impegno e alle iniziative messe in campo da Regione Lombardia”.