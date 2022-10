Salute Donna, il camper delle prevenzione: le date delle visite senologiche in Brianza

Ottobre in salute è lo slogan che Salute Donna, la onlus fondata dalla monzese Anna Mancuso, propone in occasione del mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Anche quest’anno il camper dell’associazione girerà la Lombardia per offrire alle donne visite senologiche gratuite. Il mezzo, attrezzato come un vero e proprio ambulatorio, ha “debuttato” nella giornata di lunedì in piazza Città di Lombardia a Milano, davanti alla sede della Regione. Nello stesso spazio resterà anche martedì a disposizione di chi abita o lavora a Milano.

Salute Donna, il camper delle prevenzione: prima fermata a Vimercate

Da mercoledì intraprenderà il suo tour fuori dalla metropoli che lo porterà anche in Brianza. La prima tappa a Vimercate sabato 8 ottobre in piazza Roma. Le visite saranno effettuate dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18: Info: tel. 039 6081079 (mercoledì e venerdì 15-18). Mercoledì 12 ottobre l’ambulatorio a quattro ruote sarà ad Albiate in piazza Grandi dalle 9 alle 18. Info: tel 351 7169010.

Giovedì 20 ottobre doppia tappa a Barlassina e a Varedo. Si comincia a Barlassina in piazza Cavour, 3 davanti a Palazzo Rezzonico, dalle 9 alle 12. Info: tel. 380 6905837. Nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18 sosta a Varedo nell’area del mercato in via Rebuzzini. Info: tel. 334 2051113.

Sabato 22 ottobre sarà la volta di Lentate sul Seveso in piazza san Vito dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Info: tel. 800223295. Domenica 23 ottobre Salute Donna incontrerà le signore di Besana in Brianza. Il camper sosterà in piazza della Chiesa dalle 9 alle 18. Info: tel. 351 7169010.

Salute Donna, il camper delle prevenzione: due giorni a Monza

Mercoledì 26 e giovedì 27 ottobre l’ambulatorio itinerante arriva a Monza. Il primo giorno si fermerà in due diversi quartieri: la mattina dalle 9 alle 13 sarà in via san Fruttuoso; il pomeriggio dalle 14 alle 18 sarà in via D’Annunzio, davanti al Centro Civico di san Rocco. Info: tel. 351 8817799. Giovedì, tradizionale giorno di mercato, l’appuntamento è in piazza Roma, all’ombra dell’Arengario dalle 9 alle 18. Info: tel. 351 8817799.

Salute Donna, il camper delle prevenzione: come prenotare

Necessario prenotare le visite all’indirizzo mail info@salutedonnaonlus.it o al numero 800223295.