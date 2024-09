Lavori in corso sulla tratta della S7 ancora per questa settimana: poi, da lunedì 9 settembre, tutto tornerà alla normalità. Questo vuol dire che il Besanino riprenderà – finalmente – le sue corse dopo un’estate intera di stop. L’interruzione della linea ferroviaria che collega Milano a Lecco e Molteno passando per Monza era stata resa necessaria dall’avvio di lavori di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale: a realizzarli Rfi, la Rete ferroviaria italiana, che, a pochi giorni dalla data che molti pendolari avevano segnato in rosso sul calendario, conferma la riapertura della tratta.

Treni: la linea S7 del Besanino torna in servizio dal 9 settembre, i lavori sono durati tutta l’estate

La sospensione del servizio era costata cara ai tanti habitué della S7, costretti a ripiegare su corse di navette sostitutive che non sempre, almeno nel periodo iniziale di lavori, erano riuscite a garantire il servizio – aggiungendo quindi ulteriori difficoltà alle non poche già presenti, come aveva precisato il comitato pendolari del Besanino.

Proprio per questo sul finire di giugno il capogruppo della Lega in Regione, Alessandro Corbetta, si era fatto portavoce dei loro disagi e aveva chiesto chiarimenti. Al tavolo di lavoro convocato ad hoc, presieduto dall’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, avevano partecipato i rappresentanti di Trenord e i consiglieri regionali del territorio (oltre a Corbetta anche Alessia Villa): dopo un periodo di assestamento, aveva poi dichiarato Lucente, Regione e Trenord hanno lavorato “per ridurre al minimo le criticità per i viaggiatori, organizzando un servizio sostitutivo di bus adatto alle esigenze dei territori”. Il servizio bus attivato tra Monza e Lecco ha previsto anche collegamenti con le località intermedie, in modo da permettere ai viaggiatori di poter raggiungere Monza e usufruire delle linee ferroviarie S8 (Milano-Carnate-Ponte S.Pietro), S11 (Milano-Chiasso) e Milano-Asso.