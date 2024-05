Monza e Brianza: lavori estivi sulle linee ferroviarie, stop al Besanino per tre mesi

Parte la stagione dei lavori sulle linee ferroviarie e il prezzo più alto lo paga, in Brianza, il Besanino: la tratta che collega Milano a Molteno-Lecco passando da Monza (cioè la linea S7) scompare con il termine della scuola per tornare, nelle intenzioni, per il rientro in classe dopo l’estate.

Il programma dei lavori diffuso da Trenord dice infatti che per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale – interventi che saranno realizzati da Rfi, Rete ferroviaria italiana – il Besanino non percorrerà più la tratta Monza-Lecco dal 9 giugno fino all’8 settembre. Le corse saranno sostituite da autobus. Per gli spostamenti tra Monza e Milano (e viceversa) ci sono invece le linee S8 Milano-Carnate-Lecco e S11 Rho-Milano-Como. In Brianza ferma di norma a Monza, Sobborghi, Villasanta, Buttafava, Biassono-Lesmo, Macherio, Ponte Albiate, Carate-Calò, Villa Raverio, Besana, Renate-Veduggio.

Monza e Brianza: lavori estivi sulle linee ferroviarie, altre tratte

Tutto rientra in un quadro più ampio di cantieri che interessano le infrastrutture ferroviarie di Rfi in Lombardia con “variazioni o la sospensione della circolazione dei treni su alcune linee e l’attivazione di servizi sostitutivi su bus”.

Sulle linee Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e Lecco-Sondrio-Tirano, per esempio, per “lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria a opera di Rfi fra Colico e Tirano, dal 10 giugno all’8 settembre sarà sospesa la circolazione dei treni fra le due stazioni. I collegamenti Colico-Tirano saranno garantiti da un servizio sostitutivo su bus; alcuni autobus collegheranno direttamente Colico e Sondrio; altri collegheranno Colico e Tirano, con la sola fermata intermedia di Tresenda; altri effettueranno tutte le fermate previste dal treno. Fra Milano e Colico circoleranno i treni”, quindi nessuna variazione in Brianza.

Ancora: sulla linea S9 Saronno-Seregno-Albairate per altri interventi “in vista della realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana”, dal 23 giugno al 25 agosto le corse della linea sono sospese tra Milano Lambrate e Milano San Cristoforo.