Scattano domenica i lavori pianificati da Rfi sulla linea Milano-Monza-Molteno-Lecco, il Besanino, e dureranno tutta l’estate, per termine, stando ai programmi, l’8 settembre, cioè in tempo per la ripresa dell’attività scolastica.

Stop al Besanino: le navette tra stazioni vicine

Trenord ha diffuso un aggiornamento sui servizi sostitutivi e segnala che per i pendolari sono attivi bus navetta Molteno-Oggiono-Lecco, Besana-Arosio, Triuggio-Seregno, Villasanta-Arcore “che conducono i viaggiatori alle fermate più vicine delle linee limitrofe: Milano-Tirano, S8 Milano-Carnate-Lecco, Milano-Ponte San Pietro, S11 Rho-Milano-Como SG-Chiasso, Re80 Milano-Locarno, S9 Saronno-Milano, Milano-Asso. Attivi anche bus sostitutivi Monza-Lecco, che effettuano le fermate previste dalle corse S7.

Per cantieri fra Albate e Molteno, il servizio della linea Como-Lecco è sospeso. Le corse sono sostituite

anche in questo caso con bus fra Molteno e Como Camerlata. Fra Molteno e Lecco i viaggiatori possono utilizzare i bus sostitutivi attivati per la linea S7; fra Como Camerlata e Como San Giovanni i treni della linea S11.

Stop al Besanino, ma biglietti e abbonamenti validi sulle altre linee Milano-Lecco (e ci sono le navette)

La novità fondamentale è che “nel periodo dei lavori, i titoli di viaggio validi per la linea S7 sono utilizzabili anche per viaggiare sulle altre linee che collegano Lecco e Milano“. In dettaglio, biglietti e abbonamenti con origine/destinazione nelle stazioni comprese fra Valmadrera e Cassago sono utilizzabili anche sui servizi Milano-Tirano, S8, Milano-Ponte San Pietro nella tratta Lecco-Milano via Carnate; sui servizi Milano-Asso, S2, S4 nella tratta Merone-Milano; sui servizi S9 nella tratta Cesano Maderno-Milano.

Inoltre biglietti e abbonamenti Stibm (Sistema tariffario integrato) oggi utilizzati per viaggiare fra Renate e Milano sono utilizzabili sui servizi delle linee Re80, S9, S11, Milano-Tirano, S8, Milano-Ponte, Milano-Asso, S2, S4 compresi nelle zone Stibm corrispondenti; la validità viene inoltre estesa anche a tratte esterne a Stibm: i servizi Milano-Asso, S2, S4 nella tratta Inverigo-Cabiate e i servizi S8 nella tratta Cernusco-Osnago.