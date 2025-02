Non sarà costituita da una semplice pensilina la fermata Monza Est del Besanino: in via Einstein sarà costruito un edificio con un atrio coperto, dotato di bagni e di biglietteria automatica, e saranno allestiti un parcheggio da una ventina di posti, l’area per la sosta dei taxi e quella per gli autobus.

Treni: ecco la firma per la stazione Monza Est del Besanino, incontro in municipio

Il disegno è stato illustrato mercoledì in municipio da Susanna Borelli, responsabile investimenti stazioni Lombardia e Nord Est di Rfi, che con il sindaco Paolo Pilotto ha firmato la convenzione per la realizzazione dell’opera. Alla sigla del documento è intervenuta l’assessora regionale alle Infrastrutture Claudia Maria Terzi in quanto il Pirellone ha cofinanziato l’intervento con 4 milioni di euro inseriti una decina di anni fa nel Patto per la Lombardia, di cui 2,5 sono stati impiegati per lo scavo del sottopasso ciclopedonale inaugurato nel 2022: il restante 1.500.000 sarà utilizzato per la fermata e sarà integrato con i 5.000.000 stanziati da Rfi.

Monza fermata treni Besanino stazione Monza Est

Treni: ecco la firma per la stazione Monza Est del Besanino, i tempi

«Puntiamo a terminare il progetto di fattibilità e la prima fase dell’iter autorizzatorio entro il 2025 – ha spiegato la Borelli – per chiudere nel 2026 la gara per l’assegnazione della progettazione definitiva e dell’esecuzione dei lavori che dovrebbero richiedere un anno e mezzo o due».

Se lungo il percorso non sorgeranno ostacoli imprevisti il cantiere potrebbe aprire alla fine del prossimo anno e la fermata potrebbe essere attivata nel 2028.

Treni: ecco la firma per la stazione Monza Est del Besanino, 300mila passeggeri all’anno

Secondo le stime la banchina, dove i treni sosteranno con cadenza oraria, dovrebbe diventare un punto di riferimento per 300.000 passeggeri all’anno: l’incremento delle corse, ha precisato la dirigente di Rfi, è legato a interventi di potenziamento sul nodo di Milano.

«Il servizio è già molto congestionato – ha commentato la Terzi – prima di fare altri passi è necessario verificare la capacità delle infrastrutture. La Regione sta investendo molto per garantire connessioni adeguate a tutte le realtà: il nodo ferroviario di Monza è un elemento importante dell’intera rete e il suo potenziamento favorirà lo sviluppo sostenibile del territorio. Per questo nel 2020 abbiamo inserito nel Piano Lombardia 20 milioni per la connessione tra la stazione centrale e la fermata della metropolitana» i cui particolari saranno definiti in un protocollo che dovrebbe essere firmato a breve.

Monza fermata treni Besanino stazione Monza Est

Treni: ecco la firma per la stazione Monza Est del Besanino

Un altro documento, siglato da Rfi e Comune, detterà le linee di indirizzo della riqualificazione dello scalo. «La fermata di via Einstein soddisferà i bisogni degli abitanti della zona est della città – hanno ricordato il sindaco Paolo Pilotto e l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà – e favorirà l’utilizzo del treno. Il protocollo è la dimostrazione che il lavoro di squadra tra le istituzioni e le società dello Stato consente di dare risposte efficaci, in grado di migliorare la vita dei cittadini».