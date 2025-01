Treni: 64mila utenti al giorno dalla Brianza, i numeri in crescita di Trenord

Ci sono la S8 Lecco-Carnate-Milano e la regionale Milano Cadorna-Seveso-Asso tra le linee più frequentate secondo i dati resi noti da Trenord. Insieme fanno 64mila utenti nei giorni feriali con numeri in crescita rispetto al 2023, un aumento che riguarda tutto il servizio ferroviario regionale.

Crescono infatti di oltre il 7% i viaggiatori quotidiani: a novembre sono passati dai 713mila del giorno feriale medio del 2023 ai 762mila del 2024. Complessivamente sui treni regionali della Lombardia nel 2024 si sono contati oltre 200milioni di viaggi.

Treni: la S8 Milano-Carnate-Lecco porta 42mila passeggeri al giorno

Secondo quanto rilevato da Trenord, gli utenti utilizzano principalmente le linee suburbane, “tanto quelle che servono il Passante Ferroviario di Milano, quanto quelle che raggiungono la metropoli attestandosi a Porta Garibaldi e Cadorna“, dice il gestore del servizio.

La S5 Varese-Milano Passante-Treviglio conta 58mila utenti feriali (+4% rispetto al 2023), sul podio le linee S8 Lecco-Carnate-Milano con oltre 42mila viaggiatori (+15% vs 2023), S6 Novara-Passante-Pioltello con 41,5mila (+7%) e S1/S12 Lodi-Melegnano-Passante-Bovisa-Saronno con 40mila (+3,3%).

Treni: 22mila sulla Milano-Seveso-Asso

Segnano i maggiori incrementi le linee Regio Express e Regionali, utilizzate ogni giorno da 371mila passeggeri (+ 9%).

La Milano-Brescia-Verona si conferma la RegioExpress più frequentata con 36mila viaggiatori nei giorni feriali (+10% rispetto al 2023). È seguita dalla Milano Centrale-Treviglio-Bergamo con 19mila (+24%) e dalla Milano Centrale-Sondrio-Tirano, che ferma a Monza, con 16,6mila (+33%).

Fra le linee Regionali, le più frequentate sono la Milano Cadorna-Saronno-Varese Nord con 29mila passeggeri nei feriali (+11% rispetto al 2023), la Milano Cadorna-Saronno-Como Lago con oltre 25mila (+15%) e la Milano Cadorna-Seveso-Asso con 22mila (+16%).

Treni: il boom del sabato e dei festivi

Numeri in crescita che però in settimana non hanno ancora superato del tutto lo stop del periodo della pandemia: “I dati mostrano come la presenza media feriale sui treni si avvicini ma non raggiunga ancora gli 800mila viaggi del 2019; tuttavia, nei giorni di sabato e festivi i numeri pre-Covid sono ormai abbondantemente superati”.

I Lombardi viaggiano in treno nel weekend: al sabato i passeggeri trasportati sono ora 482mila contro i 387mila del 2019 (+19,7%), mentre nei festivi sono passati da 292mila a 351mila (+16,8%).